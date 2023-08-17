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Осасуна - Атлетик. 19 августа 2023 22:30

Лига Ставок Кто победит? 
Осасуна2.85 Ничья 3.1Атлетик2.75
Чемпионат Испании

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Осасуна Атлетик Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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