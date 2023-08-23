Оренбург - ЦСКА. 25 августа 2023 17:30

Лига Ставок Кто победит? 
Оренбург3.9 Ничья 4.1ЦСКА1.9
Чемпионат России

6 тур
Стадион: Газовик
Оренбург, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Оренбург ЦСКА Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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