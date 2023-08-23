Факел - Краснодар. 25 августа 2023 20:00

Лига Ставок Кто победит? 
Факел3.75 Ничья 3.65Краснодар2.06
Чемпионат России

6 тур
Стадион: Центральный стадион профсоюзов
Воронеж, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Факел Краснодар Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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