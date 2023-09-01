Интер - Фиорентина. 3 сентября 2023 19:30

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Новости
2022/23
Лутон
22:00
Вест Хэм
Не начат
П1
4.8
X
4
П2
1.75
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кадис
2 - 1
2
1
Вильярреал
1 тайм
П1
1.18
X
6.9
П2
20
Альмерия
23:00
Сельта
Не начат
П1
2.9
X
3.4
П2
2.55
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Сассуоло
3 - 1
3
1
Верона
2 тайм
X
27
П2
76
Рома
21:45
Милан
Не начат
П1
3
X
3.15
П2
2.75
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Боруссия Д
21:30
Хайденхайм
Не начат
П1
1.28
X
6.8
П2
9.4
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Нант
22:00
Марсель
Не начат
П1
4.8
X
4
П2
1.74
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Урал
13:00
Ахмат
Не начат
П1
2.42
X
3.4
П2
3.1
Нижний Новгород
15:15
Рубин
Не начат
П1
2.42
X
3.25
П2
3.25
Крылья Советов
17:30
Факел
Не начат
П1
1.89
X
3.65
П2
4.4
Краснодар
20:00
Спартак
Не начат
П1
2.4
X
3.8
П2
2.95
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Волгарь
17:00
Сокол
Не начат
П1
2.2
X
3.2
П2
3.5
Химки
18:00
Кубань
Не начат
П1
1.77
X
3.5
П2
5
Алания
18:00
Енисей
Не начат
П1
1.62
X
4
П2
5.6
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Шеффилд
14:30
Эвертон
Не начат
П1
3
X
3.25
П2
2.55
Бёрнли
17:00
Тоттенхэм
Не начат
П1
3.9
X
4.1
П2
1.88
Манчестер Сити
17:00
Фулхэм
Не начат
П1
1.16
X
8.8
П2
18
Челси
17:00
Ноттингем Форест
Не начат
П1
1.41
X
5.2
П2
7.6
Брентфорд
17:00
Борнмут
Не начат
П1
1.76
X
4
П2
4.7
Брайтон
19:30
Ньюкасл
Не начат
П1
2.6
X
3.85
П2
2.6
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реал Сосьедад
15:00
Гранада
Не начат
П1
1.49
X
4.6
П2
6.8
Реал Мадрид
17:15
Хетафе
Не начат
П1
1.36
X
5.2
П2
9.8
Алавес
19:30
Валенсия
Не начат
П1
2.95
X
3
П2
2.8
Бетис
22:00
Райо Вальекано
Не начат
П1
2.02
X
3.5
П2
4
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Удинезе
19:30
Фрозиноне
Не начат
П1
1.88
X
3.75
П2
4.3
Болонья
19:30
Кальяри
Не начат
П1
1.75
X
3.85
П2
5
Аталанта
21:45
Монца
Не начат
П1
1.66
X
4.2
П2
5.2
Наполи
21:45
Лацио
Не начат
П1
1.66
X
4.1
П2
5.4
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Штутгарт
16:30
Фрайбург
Не начат
П1
2.29
X
3.65
П2
3.1
Хоффенхайм
16:30
Вольфсбург
Не начат
П1
2.6
X
3.75
П2
2.65
Байер
16:30
Дармштадт
Не начат
П1
1.25
X
7
П2
12
Вердер
16:30
Майнц
Не начат
П1
2.65
X
3.65
П2
2.65
Аугсбург
16:30
Бохум
Не начат
П1
2.13
X
3.75
П2
3.4
Боруссия М
19:30
Бавария
Не начат
П1
8
X
6.6
П2
1.33
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брест
18:00
Ренн
Не начат
П1
3.3
X
3.7
П2
2.18
Монако
22:00
Ланс
Не начат
П1
2.19
X
3.85
П2
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Интер - Фиорентина. 3 сентября 2023 19:30
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Ничья
4.1
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