Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
0 - 1 0 1
ФинляндияЗавершен
Литва
19:00
ЧерногорияНе начат
Нидерланды
21:45
ГрецияНе начат
Дания
21:45
Сан-МариноНе начат
Франция
21:45
ИрландияНе начат
Чехия
21:45
АлбанияНе начат
Сербия
21:45
ВенгрияНе начат
Словения
21:45
Северная ИрландияНе начат
Польша
21:45
Фарерские островаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.6
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Румыния - Израиль. 9 сентября 2023 21:45

Чемпионат Европы

5 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Румынии Сборная Израиля Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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