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"Спартак" вырвал победу над "Сочи" благодаря голу защитника Бабича на 91-й минуте
56
"Балтика" - "Ростов": стартовые составы команд на встречу 8-го тура РПЛ
1
Миранчук впервые в этом сезоне попал в заявку "Аталанты" на матч Серии А
1
Беспроигрышная серия "Краснодара" в РПЛ составляет 14 матчей
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ
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Тюмень - Родина. 18 сентября 2023 16:00
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