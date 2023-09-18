Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
Алания2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:45
БернлиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Торино1 тайм
Верона
21:45
БолоньяНе начат

Севилья - Ланс. 20 сентября 2023 22:00


Лига чемпионов

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Севилья Ланс Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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