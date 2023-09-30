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Ноттингем Форест
Брентфорд
Челси
Эвертон
Вулверхэмптон
Борнмут
Лутон
Бернли
Шеффилд Юнайтед
17:00 Вулверхэмптон - Манчестер Сити
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