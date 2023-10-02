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Канчельскис: "Спартаку" есть смысл убрать Абаскаля. Например, есть Мостовой
11
Слуцкий: у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно
4
"Спартак" Абаскаля – единственная команда, не забившая голов со стандартов после трети сезона РПЛ
7
Карпин: Захарян не вызван в сборную в том числе из-за отсутствия игровой практики
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Петржела: Радимов мог бы заменить Семака в "Зените", Влад разбирается в футболе
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Боруссия Д - Милан. 4 октября 2023 22:00
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