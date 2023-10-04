Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 3 0 3
АхматЗавершен
Факел
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
ЦСКАЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
СпартакЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Антверпен
19:45
ШахтерНе начат
Атлетико
19:45
ФейеноордНе начат
Боруссия Д
22:00
МиланНе начат
РБ Лейпциг
22:00
Манчестер СитиНе начат
Црвена Звезда
22:00
Янг БойзНе начат
Порту
22:00
БарселонаНе начат
Селтик
22:00
ЛациоНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
ПСЖНе начат

Ливерпуль - Сент Жиллуаз. 5 октября 2023 22:00

Лига Европы

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Ливерпуль Сент Жиллуаз Лига Европы

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?