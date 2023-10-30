Сочи - Факел. 1 ноября 2023 18:30

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Кварацхелия обошел Беллингема и Кейна по итогам голосования за "Золотой мяч"
Черчесов – о ситуации Джикии в "Спартаке": на поле должны играть не болонки
4
Черчесов: зачем мне сочувствовать Карпину, он здоров, в семье все в порядке
1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Черчесов – о возможном назначении в "Спартак": мне об этом ничего неизвестно
5
Ещё
Матчи
26
Скрыть
Завтра (2)
Вчера (24)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Нижний Новгород
1 - 0
1
0
Сочи
Завершен
Динамо
2 - 1
2
1
Урал
Завершен
ЦСКА
1 - 0
1
0
Краснодар
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вест Хэм Юнайтед
0 - 1
0
1
Эвертон
Завершен
Ливерпуль
3 - 0
3
0
Ноттингем Форест
Завершен
Брайтон
1 - 1
1
1
Фулхэм
Завершен
Астон Вилла
3 - 1
3
1
Лутон Таун
Завершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3
0
3
Манчестер Сити
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Бетис
2 - 1
2
1
Осасуна
Завершен
Райо Вальекано
2 - 2
2
2
Реал Сосьедад
Завершен
Атлетик
2 - 2
2
2
Валенсия
Завершен
Атлетико
2 - 1
2
1
Алавес
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кальяри
4 - 3
4
3
Фрозиноне
Завершен
Монца
1 - 1
1
1
Удинезе
Завершен
Интер
1 - 0
1
0
Рома
Завершен
Наполи
2 - 2
2
2
Милан
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Айнтрахт
3 - 3
3
3
Боруссия Д
Завершен
Байер
2 - 1
2
1
Фрайбург
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брест
2 - 3
2
3
ПСЖ
Завершен
Лилль
2 - 0
2
0
Монако
Завершен
Мец
0 - 0
0
0
Гавр
Завершен
Монпелье
3 - 0
3
0
Тулуза
Завершен
Ренн
1 - 1
1
1
Страсбур
Завершен
Марсель
Отменён
Лион
Отменён
Кубок России
Новости
Зенит
19:30
Крылья Советов
Не начат
Балтика
20:30
Ахмат
Не начат
Россия
РПЛ
2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Краснодар
Зенит
Крылья Советов
Динамо
ЦСКА
Спартак
Локомотив
Нижний Новгород
Ростов
Урал
Рубин
Факел
Ахмат
Оренбург
Балтика
Сочи
Сочи - Факел. 1 ноября 2023 18:30
онлайн
Кубок России
Групповой этап
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Сочи
Факел
Кубок России
Нашли ошибку в статье?