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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Эвертон
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 1 3 1
ОсасунаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
Севилья1 тайм
Кадис
20:30
Реал МадридНе начат
Бетис
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Эмполи
3 - 4 3 4
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
0 - 0 0 0
Бохум2 тайм
Хоффенхайм
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лорьян
2 - 3 2 3
МецЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Ренн
1 - 0 1 0
Реймс1 тайм
Лион
22:45
ЛилльНе начат

Жирона - Атлетик. 27 ноября 2023 23:00

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 Чемпионат Испании

14 тур
   
        

        
        
        	

	



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Жирона Атлетик Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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