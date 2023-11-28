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АтлетикоЗавершен
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НьюкаслЗавершен
Янг Бойз
2 - 0 2 0
Црвена ЗвездаЗавершен

23:00 Брага - Унион

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 Лига чемпионов

5 тур
   
        

        
        
        	

	



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Брага Унион Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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