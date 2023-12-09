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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Зенит
19:45
Нижний НовгородНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
ЛиверпульПерерыв
Брайтон энд Хоув Альбион
18:00
БёрнлиНе начат
Манчестер Юнайтед
18:00
БорнмутНе начат
Шеффилд
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
0 - 1 0 1
Лас-Пальмас1 тайм
Бетис
18:15
Реал МадридНе начат
Вильярреал
20:30
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
17:00
ЛациоНе начат
Аталанта
20:00
МиланНе начат
Интер
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
17:30
ДармштадтНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Унион
17:30
Боруссия МНе начат
Айнтрахт
17:30
БаварияНе начат
Вердер
17:30
АугсбургНе начат
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
НантНе начат

Кадис - Осасуна. 10 декабря 2023 20:30

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Чемпионат Испании

16 тур
   
        

        
        
        	

	



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Кадис Осасуна Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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