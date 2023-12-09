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Вингер "Наполи" Кварацхелия назван худшим игроком матча 15-го тура серии А против "Ювентуса"
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Адамов и Ду Кейрос в основе, Кержаков и Клаудиньо начнут в запасе матч "Зенита" против "Пари НН"
"Ахмат" и "Ростов" не выявили победителя, грозненцы не пропустили в РПЛ впервые за 11 матчей
1
Голкипера "Ахмата" Шелию в перерыве матча против "Ростова" заменил Опарин
"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче 18-го тура РПЛ
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Лорьян - Марсель. 10 декабря 2023 22:45
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