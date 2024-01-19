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Алавес
23:00
КадисНе начат

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Майнц
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Унион

Суперкубок Италии

Интер
22:00
ЛациоНе начат

Челси - Мидлсбро. 23 января 2024 23:00

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 Кубок Английской лиги

1/2 финала, ответный матч

Первый матч - 0:1
   
        

        
        
        	

	



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Челси Мидлсбро Кубок Английской лиги

     
        
        





        

            
                
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