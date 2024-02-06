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Рубин
17:00
АрдаНе начат
Ахмат
17:00
Кызыл-ЖарНе начат
Зенит
17:00
НоаНе начат
Шабаб Аль-Ахли
19:30
КайратНе начат

Руан - Монако. 8 февраля 2024 22:45

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 Кубок Франции

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	



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Руан Монако Кубок Франции

     
        
        





        

            
                
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