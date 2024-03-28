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Динамо
19:30
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Кадис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

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Лилль
23:00
ЛансНе начат

Спартак - Зенит. 3 апреля 2024 20:30

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Кубок России

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч
   
        

        
        
        	

	




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Спартак Зенит Кубок России

     
        
        





        

            
                
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