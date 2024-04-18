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1 - 1 1 1
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0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
МиланЗавершен
Марсель
1 - 0 (П 4 - 2) 1 042
БенфикаЗавершен

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Лилль
2 - 1 (П 3 - 4) 2 134
Астон ВиллаЗавершен
Фиорентина
2 - 0 2 0
Виктория ПЗавершен
Фенербахче
1 - 0 (П 2 - 3) 1 023
ОлимпиакосЗавершен
ПАОК
0 - 2 0 2
БрюггеЗавершен

Балтика - Крылья Советов. 20 апреля 2024 16:30

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Стадион: Ростех Арена
Калининград

            
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25 тур
   
        

        
        
        	

	




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