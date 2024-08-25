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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
Краснодар2 тайм
Локомотив
20:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 4 3 4
СочиЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Балтика
19:00
КАМАЗНе начат
Чайка
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
1 - 1 1 1
НьюкаслЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 6 2 6
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Вальядолид1 тайм
Леганес
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:15
БетисНе начат
Атлетико
22:30
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
19:30
ВенецияНе начат
Торино
19:30
АталантаНе начат
Рома
21:45
ЭмполиНе начат
Наполи
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
Ренн1 тайм
Нант
1 - 0 1 0
Осер1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
Марсель
21:45
РеймсНе начат

Локомотив - Химки. 28 августа 2024 19:30

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