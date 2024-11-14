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18:00
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20:00
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Греция
22:45
АнглияНе начат
Северная Македония
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
ФинляндияНе начат
Словения
22:45
НорвегияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Франция
22:45
ИзраильНе начат

Россия - Сирия. 19 ноября 2024 19:30

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Стадион: Волгоград Арена
Волгоград 

            
 

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Прогноз: Россия - Сирия?


	



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