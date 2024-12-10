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Астон Вилла1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм

Интер - Удинезе. 19 декабря 2024 23:00

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 Кубок Италии

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	




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Интер Удинезе Кубок Италии

     
        
        





        

            
                
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