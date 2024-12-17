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Опубликовано расписание 19-21 туров Российской Премьер-Лиги
1
Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России
В обновленной Суперлиге предусматривается участие российских клубов
5
Станислав Агкацев признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре-декабре
Источник: представители ТЦК задержали бывшего футболиста сборной Украины Игоря Харатина
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Кальяри - Интер. 28 декабря 2024 20:00
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