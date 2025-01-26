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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Лестер2 тайм
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Брентфорд2 тайм
Астон Вилла
19:30
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Атлетик
20:30
ЛеганесНе начат
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
3 - 2 3 2
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
Рома2 тайм
Лечче
20:00
ИнтерНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Айнтрахт2 тайм
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
0 - 1 0 1
Брест2 тайм
Ланс
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
ЛионНе начат
Тулуза
19:15
МонпельеНе начат
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Зенит - Динамо. 27 января 2025 11:00

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