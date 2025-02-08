Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
16:00
БетисНе начат
Атлетик
18:15
ЖиронаНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
17:00
АталантаНе начат
Эмполи
20:00
МиланНе начат
Торино
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Хоффенхайм
17:30
УнионНе начат
Боруссия М
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
19:00
ЛансНе начат
Лилль
21:00
ГаврНе начат
Сент-Этьен
23:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Лейтон Ориент
15:15
Манчестер СитиНе начат
Лидс
15:15
МиллуоллНе начат
Уиган
18:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
18:00
БорнмутНе начат
Саутгемптон
18:00
БернлиНе начат
Престон Норт Энд
18:00
Уиком УондерерсНе начат
Сток Сити
18:00
КардиффНе начат
Ковентри
18:00
ИпсвичНе начат
Бирмингем
20:45
НьюкаслНе начат
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Арабиан ФэлконсЗавершен
Химки
17:00
ЖенисНе начат
Ахмат
17:00
ЕнисейНе начат
Локомотив
17:00
УрартуНе начат

Спартак - Зенит. 11 февраля 2025 19:30

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 Winline Зимний кубок РПЛ

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Спартак Зенит Зимний кубок РПЛ

     
        
        





        

            
                
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