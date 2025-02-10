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Дубль Кордобы принес "Краснодару" победу над ЦСКА в матче за 3-е место Зимнего кубка РПЛ
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O Jogo: трансфер Саласара из "Браги" в "Зенит" сорвался
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ЦСКА - "Краснодар": стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ
Карпин раскритиковал игру "Ростова" в первом тайме матча с "Динамо". В первые 45 минут южане забили три мяча
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"Ростов" одержал разгромную победу над "Динамо" в матче Зимнего кубка РПЛ
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Бетис - Гент. 20 февраля 2025 20:45
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1/16 финала, ответный матч
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