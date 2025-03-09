Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
АкронЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 3 1 3
НефтехимикЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ЛестерЗавершен
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 1 2 1
АтлетикоЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен
Атлетик
1 - 1 1 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
2 - 0 2 0
АнжеЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Реймс
0 - 2 0 2
ОсерЗавершен

Ротор - Сокол. 16 марта 2025 15:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Ростех Арена
Калининград

            
 Первая лига

24 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Ротор Сокол Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?