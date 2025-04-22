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МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Астон ВиллаНе начат

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Валенсия
20:00
ЭспаньолНе начат
Барселона
22:30
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Нант
21:45
ПСЖНе начат

Локомотив - Оренбург. 3 мая 2025 17:00

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Стадион: РЖД Арена
Москва

            
 Чемпионат России

27 тур
   
        

        
        
        	

	




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Локомотив Оренбург Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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