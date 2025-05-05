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1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Спартак - Ростов. 15 мая 2025 20:00

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Кубок России

Путь регионов. Финал
   
        

        
        
        	

	




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Спартак Ростов Кубок России

     
        
        





        

            
                
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