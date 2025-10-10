Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Майнц - Байер. 18 октября 2025 16:30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат Германии

7 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Майнц Байер Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?