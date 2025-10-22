Интер - Фиорентина. 29 октября 2025 22:45

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Ростов" крупно выиграл у "Пари НН" и продолжит борьбу за Кубок России в Пути регионов
Дебютный гол Жерсона и дубль Ерохина помогли "Зениту" разгромить "Оренбург" и установить рекорд Кубка России
5
Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
"Ахмат" проиграл "Рубину" в серии пенальти и вылетел из Кубка России
Хет-трик Бабаева принёс победу "Динамо" над "Крыльями Советов" в Кубке России
4
Главные новости
Матчи
62
Скрыть
Сегодня (13)
Завтра (38)
Вчера (11)
Кубок России
Новости
Рубин
3 - 3
(П 4 - 3)
3
3
4
3
Ахмат
Завершен
Динамо
4 - 0
4
0
Крылья Советов
Завершен
Зенит
6 - 0
6
0
Оренбург
Завершен
Ростов
4 - 1
4
1
Нижний Новгород
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Галатасарай
3 - 1
3
1
Буде-Глимт
Завершен
Атлетик
3 - 1
3
1
Карабах
Завершен
Спортинг Лиссабон
0 - 1
0
1
Марсель
1 тайм
Аталанта
0 - 0
0
0
Славия
1 тайм
Монако
0 - 0
0
0
Тоттенхэм
1 тайм
Челси
4 - 1
4
1
Аякс
1 тайм
Бавария
3 - 0
3
0
Брюгге
1 тайм
Айнтрахт
1 - 3
1
3
Ливерпуль
1 тайм
Реал Мадрид
0 - 0
0
0
Ювентус
1 тайм
Кубок России
Новости
Динамо Мх
1 - 3
1
3
Спартак
Завершен
ЦСКА
3 - 2
3
2
Акрон
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Барселона
6 - 1
6
1
Олимпиакос
Завершен
Кайрат
0 - 0
0
0
Пафос
Завершен
Арсенал
4 - 0
4
0
Атлетико
Завершен
Юнион
0 - 4
0
4
Интер
Завершен
Байер
2 - 7
2
7
ПСЖ
Завершен
Ньюкасл
3 - 0
3
0
Бенфика
Завершен
Копенгаген
2 - 4
2
4
Боруссия Д
Завершен
Вильярреал
0 - 2
0
2
Манчестер Сити
Завершен
ПСВ
6 - 2
6
2
Наполи
Завершен
Кубок России
Новости
Краснодар
18:30
Сочи
Не начат
Балтика
21:00
Локомотив
Не начат
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Фенербахче
19:45
Штутгарт
Не начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон Вилла
Не начат
Бранн
19:45
Рейнджерс
Не начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
Ференцварош
Не начат
Генк
19:45
Бетис
Не начат
Фейеноорд
19:45
Панатинаикос
Не начат
ФКСБ
19:45
Болонья
Не начат
Лион
19:45
Базель
Не начат
Брага
19:45
Црвена Звезда
Не начат
Янг Бойз
22:00
Лудогорец
Не начат
Фрайбург
22:00
Утрехт
Не начат
Сельта
22:00
Ницца
Не начат
Ноттингем Форест
22:00
Порту
Не начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Мидтьюлланд
Не начат
Рома
22:00
Виктория П
Не начат
Селтик
22:00
Штурм
Не начат
Мальмё
22:00
Динамо Загреб
Не начат
Лилль
22:00
ПАОК
Не начат
Лига конференций УЕФА
Шкендия
19:45
Шелбурн
Не начат
Брейдаблик
19:45
КуПС
Не начат
Хеккен
19:45
Райо Вальекано
Не начат
Рапид
19:45
Фиорентина
Не начат
АЕК Афины
19:45
Абердин
Не начат
Шахтер
19:45
Легия
Не начат
Страсбург
19:45
Ягеллония
Не начат
Риека
19:45
Спарта
Не начат
Дрита
19:45
Омония
Не начат
Линкольн
22:00
Лех
Не начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК Ларнака
Не начат
Майнц
22:00
Зриньски
Не начат
Университатя Крайова
22:00
Ноа
Не начат
Сигма
22:00
Ракув
Не начат
Шэмрок Роверс
22:00
Целе
Не начат
Хамрун Спартанс
22:00
Лозанна
Не начат
АЗ Алкмар
22:00
Слован
Не начат
Самсунспор
22:00
Динамо Киев
Не начат
Италия
Серия А
2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Милан
Интер
Наполи
Рома
Болонья
Комо
Ювентус
Аталанта
Кремонезе
Сассуоло
Удинезе
Лацио
Торино
Кальяри
Лечче
Парма
Верона
Фиорентина
Пиза
Дженоа
Интер - Фиорентина. 29 октября 2025 22:45
онлайн
Чемпионат Италии
9 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Интер
Фиорентина
Чемпионат Италии
Нашли ошибку в статье?