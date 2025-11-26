Унион - Бавария. 3 декабря 2025 22:45

Новости
В ЦСКА рассказали о возможном повышении зарплаты Челестини
"Краснодар" и "Оренбург" назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА и "Динамо" Мх назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
3
"Локомотив" и Баринов прекратили переговоры по новому контракту - источник
13
Мостовой: "Спартак" рано закапывать - команда будет выше в таблице
7
Матчи
62
Сегодня (13)
Завтра (38)
Вчера (11)
Кубок России
Новости
Краснодар
1 - 0
1
0
Оренбург
1 тайм
ЦСКА
0 - 1
0
1
Динамо Мх
1 тайм
Нефтехимик
20:30
Ростов
Не начат
Локомотив
20:30
Спартак
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Пафос
20:45
Монако
Не начат
Копенгаген
20:45
Кайрат
Не начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Брюгге
Не начат
Арсенал
23:00
Бавария
Не начат
Олимпиакос
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Атлетико
23:00
Интер
Не начат
ПСЖ
23:00
Тоттенхэм
Не начат
Ливерпуль
23:00
ПСВ
Не начат
Айнтрахт
23:00
Аталанта
Не начат
Кубок России
Новости
Торпедо
0 - 2
0
2
Балтика
Завершен
Арсенал Тула
0 - 0
(П 3 - 2)
0
0
3
2
Рубин
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Аякс
0 - 2
0
2
Бенфика
Завершен
Галатасарай
0 - 1
0
1
Юнион
Завершен
Наполи
2 - 0
2
0
Карабах
Завершен
Манчестер Сити
0 - 2
0
2
Байер
Завершен
Марсель
2 - 1
2
1
Ньюкасл
Завершен
Челси
3 - 0
3
0
Барселона
Завершен
Славия
0 - 0
0
0
Атлетик
Завершен
Боруссия Д
4 - 0
4
0
Вильярреал
Завершен
Буде-Глимт
2 - 3
2
3
Ювентус
Завершен
Кубок России
Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья Советов
Не начат
Динамо
20:30
Зенит
Не начат
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Рома
20:45
Мидтьюлланд
Не начат
Астон Вилла
20:45
Янг Бойз
Не начат
Ракув
20:45
Рапид
Не начат
Фейеноорд
20:45
Селтик
Не начат
Фенербахче
20:45
Ференцварош
Не начат
Виктория П
20:45
Фрайбург
Не начат
Лудогорец
20:45
Сельта
Не начат
Порту
20:45
Ницца
Не начат
ПАОК
20:45
Бранн
Не начат
Лилль
20:45
Динамо Загреб
Не начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
Штутгарт
Не начат
Рейнджерс
23:00
Брага
Не начат
Панатинаикос
23:00
Штурм
Не начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
Лион
Не начат
Ноттингем Форест
23:00
Мальмё
Не начат
Генк
23:00
Базель
Не начат
Бетис
23:00
Утрехт
Не начат
Болонья
23:00
Ред Булл Зальцбург
Не начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБ
Не начат
Лига конференций УЕФА
Хамрун Спартанс
20:45
Линкольн
Не начат
АЗ Алкмар
20:45
Шелбурн
Не начат
Зриньски
20:45
Хеккен
Не начат
Слован
20:45
Райо Вальекано
Не начат
Лех
20:45
Лозанна
Не начат
Университатя Крайова
20:45
Майнц
Не начат
Омония
20:45
Динамо Киев
Не начат
Сигма
20:45
Целе
Не начат
Ягеллония
23:00
КуПС
Не начат
Дрита
23:00
Шкендия
Не начат
Страсбург
23:00
Кристал Пэлас
Не начат
Шэмрок Роверс
23:00
Шахтер
Не начат
Легия
23:00
Спарта
Не начат
Абердин
23:00
Ноа
Не начат
Фиорентина
23:00
АЕК Афины
Не начат
Риека
23:00
АЕК Ларнака
Не начат
Брейдаблик
23:00
Самсунспор
Не начат
Бавария
РБ Лейпциг
Байер
Боруссия Д
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Унион
Вердер
Кельн
Фрайбург
Боруссия М
Аугсбург
Гамбург
Вольфсбург
Санкт-Паули
Майнц
Хайденхайм
Унион
Бавария
Кубок Германии
Нашли ошибку в статье?