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Агент: пока рано говорить о том, что Шандао официально перешел в "Гремио"

Агент Ролиму Кармо, который представляет интересы защитника "Анжи" Шандао подтвердил интерес бразильского "Гремио" к его клиенту.

"Интересуются ли Шандао в "Гремио"? Да, это действительно так. На данный момент мы находимся на стадии переговоров, обсуждаем детали сделки. Однако пока рано говорить о том, что Шандао официально перешел в "Гремио", ? цитирует Кармо "Спорт День за Днем". .
Теги: Шандао Гремио
Вчера, 23:25
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