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Хайдар Алханов: разговоры о переименовании ФК "Терек" в ФК "Ахмат" были

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов сообщил, что существует вероятность переименования грозненского клуба в ФК "Ахмат".

"Разговоры о переименовании ФК "Терек" в ФК "Ахмат" были. Но о серьёзном обсуждении я не слышал. Не знаю, что сказать вам по этому поводу", - цитирует Алханова "Чемпионат.сом".
Теги: Алханов Терек
Сегодня, 17:13
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(2)
№7 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ахмат-ти... Назовем их "чайниками". smiley


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
АхматКадырАкбар им. В.В. Путина


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Лучше в "судьяпродажная"
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ахмат-Карыр
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 17:18) #
  • +4
  •  (4)

мож сразу фк рамзан?
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мда.... Может, сразу в " Шамиль"?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (11)
online

ну были и ладно...........народ интересуется только спартаком
Регистрация: 7.12.2016
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