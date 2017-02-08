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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Агент Панюкова: Андрей перейдет зимой в "Локомотив"? ФИФА не позволит
Вариант с переходом форварда Андрея Панюкова в московский "Локомотив" исключен, заявил агент Кристоф Ютто, представляющий интересы игрока.
"Может ли Панюков зимой перейти в "Локомотив"? Учитывая, что Андрей выступал за два клуба с начала этого сезона, "Атлантас" и "Брагу", его дальнейший переход в "Локомотив" или другой клуб невозможен, потому что регламент ФИФА не позволит играть в более чем двух клубах в течение одного и того же сезона", - цитирует Ютто "Спорт день за днем".
"Может ли Панюков зимой перейти в "Локомотив"? Учитывая, что Андрей выступал за два клуба с начала этого сезона, "Атлантас" и "Брагу", его дальнейший переход в "Локомотив" или другой клуб невозможен, потому что регламент ФИФА не позволит играть в более чем двух клубах в течение одного и того же сезона", - цитирует Ютто "Спорт день за днем".
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