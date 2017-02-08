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Агент Панюкова: Андрей перейдет зимой в "Локомотив"? ФИФА не позволит

Вариант с переходом форварда Андрея Панюкова в московский "Локомотив" исключен, заявил агент Кристоф Ютто, представляющий интересы игрока.

"Может ли Панюков зимой перейти в "Локомотив"? Учитывая, что Андрей выступал за два клуба с начала этого сезона, "Атлантас" и "Брагу", его дальнейший переход в "Локомотив" или другой клуб невозможен, потому что регламент ФИФА не позволит играть в более чем двух клубах в течение одного и того же сезона", - цитирует Ютто "Спорт день за днем".
Теги: Панюков Локомотив
Сегодня, 19:24
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:26) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
кроме аренды...
Регистрация: 18.03.2012
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