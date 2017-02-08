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Агент: никаких переговоров со "Спартаком" по Тигиеву не вел

Агент защитника "Анжи" Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак".

"Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи". Никаких переговоров со "Спартаком" не вели", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Тигиев Анжи Спартак
Сегодня, 20:58
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