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"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Илья Максимов порвал крестообразные связки колена
Медобследование выявило у 30-летнего полузащитника тульского "Арсенала" Ильи Максимова разрыв крестообразных связок колена, сообщает "Спорт-Экспресс".
Хавбек травмировался на сборке тульского клуба. В этом сезоне он уже не сыграет. Обычно после таких травм восстанавливаются полгода.
Хавбек травмировался на сборке тульского клуба. В этом сезоне он уже не сыграет. Обычно после таких травм восстанавливаются полгода.
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