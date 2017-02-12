Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Илья Максимов порвал крестообразные связки колена

Медобследование выявило у 30-летнего полузащитника тульского "Арсенала" Ильи Максимова разрыв крестообразных связок колена, сообщает "Спорт-Экспресс".

Хавбек травмировался на сборке тульского клуба. В этом сезоне он уже не сыграет. Обычно после таких травм восстанавливаются полгода.
Теги: Максимов Арсенал Тула
Сегодня, 18:09
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Печально...Здоровья парню.
Регистрация: 27.07.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.