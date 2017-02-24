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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Кубковый матч "Урал" - "Краснодар" может быть перенесен из Екатеринбурга в Краснодар
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между "Уралом" и "Краснодаром", намеченный на 28 февраля, изначально должен был пройти в Екатеринбурге, но из-за плохого состояния газона может быть перенесен в Краснодар.
"В связи с тяжелыми погодными условиями - в феврале у нас стояли сильные морозы - не смогли подготовить поле, сейчас оно не в таком состоянии, чтобы уже принимать матч. Краснодар - один из приоритетных вариантов, также есть варианты провести игру на нашем поле, в манеже или Тюмени. Скорее всего, будет Краснодар. Все станет известно в ближайшее время", - сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба ТАСС.
"В связи с тяжелыми погодными условиями - в феврале у нас стояли сильные морозы - не смогли подготовить поле, сейчас оно не в таком состоянии, чтобы уже принимать матч. Краснодар - один из приоритетных вариантов, также есть варианты провести игру на нашем поле, в манеже или Тюмени. Скорее всего, будет Краснодар. Все станет известно в ближайшее время", - сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба ТАСС.
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