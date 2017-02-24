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Кубковый матч "Урал" - "Краснодар" может быть перенесен из Екатеринбурга в Краснодар

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между "Уралом" и "Краснодаром", намеченный на 28 февраля, изначально должен был пройти в Екатеринбурге, но из-за плохого состояния газона может быть перенесен в Краснодар.

"В связи с тяжелыми погодными условиями - в феврале у нас стояли сильные морозы - не смогли подготовить поле, сейчас оно не в таком состоянии, чтобы уже принимать матч. Краснодар - один из приоритетных вариантов, также есть варианты провести игру на нашем поле, в манеже или Тюмени. Скорее всего, будет Краснодар. Все станет известно в ближайшее время", - сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба ТАСС.
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 18:37
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№1 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 19:19) #
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Так в манеже предложите!
Регистрация: 28.11.2008
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