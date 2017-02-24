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Мусса Думбия прибыл в офис РФПЛ в сопровождении сотрудников тульского "Арсенала"

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбия приехал в офис РФПЛ в куртке ростовской команды и в сопровождении сотрудников тульского "Арсенала", сообщает "Спорт-Экспресс".

Не исключено, что Думбия перейдёт в "Арсенал". В этом сезоне 22-летний малиец провел за "Ростов" 11 матчей.
Теги: Арсенал Тула
Вчера, 23:32
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(0)
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
OgreGate,
Иди похмелись
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 00:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Гиенер пересчитывает кески, а за мелочью в его кошельку задумчиво наблюдает Авен smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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