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Дмитрий Балашов: мы довольны тем, как провели зимнюю трансферную кампанию

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, что в клубе довольны зимней трансферной кампанией.

"Мы довольны тем, как провели зимнюю трансферную кампанию. Состав на сегодня полностью укомплектован. Ни одного легкого трансфера не было. Чем меньше времени оставалось до закрытия окна, тем становилось тяжелее", – цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 20:31
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