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Леонид Федун наблюдал за тренировкой "Спартака" в Марбелье

"Спартак" провел очередной рабочий день на сборе в Марбелье. Завтра команда проведет первый контрольный матч на третьем сборе: соперником москвичей станет норвежский "Сарпсборг".

Сегодняшняя тренировка спартаковцев ничуть не была обычным предыгровым занятием: футболисты провели на поле полтора часа, в которые вошли: двусторонняя игра на ограниченном участке поля, тактические упражнения, и отработка ударов по воротам. За тренировкой наблюдали прибывшие в Марбелью председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и его заместитель Александр Жирков.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Федун
Вчера, 22:40
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№1 Написал: Урфин СПб (Вчера, 23:46) #
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ЛЕОНИД ФЕДУН НАБЛЮДАЛ ЗА ТРЕНИРОВКОЙ "СПАРТАКА" В МАРБЕЛЬЕ

отлично.
но хотелось бы чуть подробнее : как именно наблюдал?

варианты : с усмешкой,с негодованием,исподлобья,с изумлением,не скрывая слёз,нахмурив брови,с саркастической улыбкой,выпучив глаза,зевая,сидя на дереве,неприлично гогоча,ковыряясь в носу,чертыхаясь,удручённо,с перекосившимся лицом,в ужасе,в бинокль, ну и,наконец,делал вид,что.

может,у кого есть свои варианты)
Регистрация: 21.09.2008
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