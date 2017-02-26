Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе подвел итоги зимней трансферной кампании в РФПЛ. "Уралу" он поставил 2,5 балла из пяти возможных.

"Ушел Фонтанелло, вернулся Манучарян, перебрался из "Томи" Бикфалви, появились еще некоторые малоизвестные футболисты. Какой уровень у состава был, такой и остался, ни со спортивной стороны, ни с финансовой клуб ничем не удивил", - цитирует Асхабадзе "Спорт-Экспресс".
Теги: Урал Асхабадзе
Сегодня, 13:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.