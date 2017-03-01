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ЦСКА готовится к матчу с "Зенитом" в полном составе

Все футболисты ЦСКА занимались в общей группе в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом".

Накануне красно-синие успешно прошли медосмотр и провели вечернее занятие. В первый день весны команда Виктора Гончаренко провела дневное занятие, которое традиционно началось в 12:00 мск.

Встреча ЦСКА - "Зенит" состоится 4 марта, начало - в 16:30 мск.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:44
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14
(3)
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
хоть сыграйте достойно.. и хоть раз покажите достойную игру лидеров чемпионата!

буду смотреть и болеть за команду ничья!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Цитата: zenit20-88
А 5-го в Краснодаре

В Краснодаре будут играть две команды, сделанные из МЯСА. А 4-го в котловане - будут перепихушечки двух гей-клубов, сделаных из говна.

Цитата: Саня1589
хотя за конями редко водилось, чтоб они на судей пеняли,

Спроси любого осла про фол Паршивлюка - они охрипли выть и до сих пор воют. Просто им НИКОГДА не ставили даже спорных пенальти/удалений, им просто выть не на что, а так - это говнистые волейболисты

Ты не передергивай! Дергун хренов! Я спрашиваю 5-го, кто проиграет тот ГАМНО??? Мне не интересно п/и/д/ор ты или нет. Так, что ссышь ответить??? Не вериш в свою гамнокоманду??
Про судейство, спроси любого болельщика! Кроме свиных неадекватов! И тебе любой скажет, что больше всех ноете ВЫ!! Даже сейчас, еще игра не началась а Вы уже обос/р/а/ли судью, который будет судить матч. Это хочешь сказать нормально?! Иди уже...
Кони в отличии от Вас да и другие бол-ки здесь не ноют как ссаные свиные дырки.


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№12 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 18:03) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: utekay
Цитата: Игорь Казьмин
Москве-городу и командам- нужно объединится против коррупции в СТРАНЕ
атомную бомбу на Москву и не будет коррупции

Попрыгай еще и покричи - кто не скачет, тот Москаль! Ты конечный дегенерат ты в курсе? Неизлечимый дypaк.
Регистрация: 7.02.2017
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:54) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit20-88
А 5-го в Краснодаре

В Краснодаре будут играть две команды, сделанные из МЯСА. А 4-го в котловане - будут перепихушечки двух гей-клубов, сделаных из говна.

Цитата: Саня1589
хотя за конями редко водилось, чтоб они на судей пеняли,

Спроси любого осла про фол Паршивлюка - они охрипли выть и до сих пор воют. Просто им НИКОГДА не ставили даже спорных пенальти/удалений, им просто выть не на что, а так - это говнистые волейболисты


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Неплохо бы ничейку, ну или коники пускай зинку нагнут smirk

Посмотрим в воскресенье кто кого загнет. А с конями мы уж как нибудь без свиней разберемся.

Цитата: 4 звезды
кто проиграет, тот гумно, беспроигрышный вариант smile

А 5-го в Краснодаре то же?))


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:44) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
кто проиграет, тот гумно, беспроигрышный вариант

Не так - тот бОльшее говно. Говно ведь они оба, но кто-то должен быть вонючей


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:26) #
  • -6
  •  (10)

Неплохо бы ничейку, ну или коники пускай зинку нагнут smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:26) #
  • -5
  •  (7)

кто проиграет, тот гумно, беспроигрышный вариант smile
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (5)

интересная игра будет. по факту в ней может и чемпионство разыграется - 5 и 8 очков это 2 большие разницы...
надеюсь поляна будет в норме и судьи не подведут.
хотя за конями редко водилось, чтоб они на судей пеняли, это не поросята...
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Москве-городу и командам- нужно объединится против коррупции в СТРАНЕ . Я имею в ввиду Зенит, хотя в ЛОКО теже...Думаю ЦСКА. СПАРТАК не против ...



Так ВСЕ СУДЬИ МОСКОВСКИЕ продажные..против своих бомбу будете бросать?!
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: Игорь Казьмин
Москве-городу и командам- нужно объединится против коррупции в СТРАНЕ
атомную бомбу на Москву и не будет коррупции

Идиот конченый.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: доктор Хайдер (Сегодня, 17:05) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: utekay
атомную бомбу на Москву и не будет коррупции

щеглов , я тебя на лоботомию записал на завтра.... не благодари...


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я снова начал есть!...
Регистрация: 13.02.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Москве-городу и командам- нужно объединится против коррупции в СТРАНЕ
атомную бомбу на Москву и не будет коррупции


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:53) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да не парьтесь, Гиенеру шибко гроши треба, так что будете фигурно сливать smile Гончаренко как, в этот раз тоже "уйдет, не захотев сдавать матч", или "ну это же совсем другой случай"? laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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