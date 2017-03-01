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ЦСКА готовится к матчу с "Зенитом" в полном составе
Все футболисты ЦСКА занимались в общей группе в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Накануне красно-синие успешно прошли медосмотр и провели вечернее занятие. В первый день весны команда Виктора Гончаренко провела дневное занятие, которое традиционно началось в 12:00 мск.
Встреча ЦСКА - "Зенит" состоится 4 марта, начало - в 16:30 мск.
ПФК ЦСКА
Накануне красно-синие успешно прошли медосмотр и провели вечернее занятие. В первый день весны команда Виктора Гончаренко провела дневное занятие, которое традиционно началось в 12:00 мск.
Встреча ЦСКА - "Зенит" состоится 4 марта, начало - в 16:30 мск.
ПФК ЦСКА
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