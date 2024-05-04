"Надеюсь, что "Краснодар" одержит победу и, по крайней мере, до матча "Зенита" будет единоличным лидером. "Ахмат" последние два матча выиграл. Жду яркой игры, не знаю, сколько будет голов, но дома должны показывать яркую атакующую игру. Если ты борешься за чемпионство, то осторожничать дома, наверное, не нужно", - сказал Синицын.
В начавшемся 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает второе место, имея столько же очков, как у лидера "Зенита" - пятьдесят. Сегодня, 4 марта" "быки" на своем поле примут грозненский "Ахмат", который борется за сохранение прописки в чемпионате России. Петербуржцы проведут свою игру 27-го тура 6 март, подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с воронежским "Факелом". Отметим, что "Краснодар" в очных противостояниях с "Зенитом" сыграл в ничью (1:1) в первом круге и проиграл в ответной игре чемпионата при своих болельщиках (1:2).
Источник: Metaratings
Синицын: надеюсь, "Краснодар" станет единоличным лидером РПЛ до матча "Зенита"
Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между "быками" и "Ахматом".
Фото: ФК "Краснодар"