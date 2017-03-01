Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Роман Бабаев: не уверен, что дисквалификацию Еременко сократят даже на полгода

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабае признался, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена с двух лет максимум на полгода.

– Знаете, всегда хочется надеяться на лучшее. Но, к сожалению, умом понимаю, что серьезных послаблений ждать не приходится. То есть, думаю, если дисквалификацию и сократят, то незначительно.

– Насколько сократят? На полгода?

– Полгода – это максимально. И то не уверен, что даже это случится…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА Еременко
Вчера, 23:37
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing А с куя ли? Это тебе не карманный КДК, который Збагоеву, второй раз дисквальнутому за то же самое, на "условном сроке" в тот момент - все равно урежет любую дискву до 2-х матчей, еще и угадает так, чтоб попало на мало чего решающие. А тут все просто - вор должен сидеть в тюрьме, а не руководить клубом, а наркоман должен лечится! Тебя, кучеряшка, кстати, лечили бы в соседней палате от синдрома Мюнхгаузена - постоянно брешешь, это болезнь


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: golden Axe (Вчера, 23:39) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что тогда подавали?лишнее подтверждение тому, что в цска все основано на том,чтобы проскочить на дурачка...
Регистрация: 1.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.