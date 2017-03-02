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"Оренбург" заявил Дениса Поповича на чемпионат России-2016/17

"Оренбург" внес в заявку на чемпионат России-2016/17 полузащитника Дениса Поповича, сообщает официальный сайт РФПЛ.

27-летний словенец перешел в российский клуб из "Вислы".
Теги: Оренбург
Вчера, 23:01
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