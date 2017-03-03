Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Андрей Червиченко: главный козырь "Спартака" в этом сезоне - Виталий Мутко

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подвел итоги трансферной компании московского клуба.

"Честно говоря, никем особенным "Спартак" и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, "впрягался" и ораторствовал за "Спартак". Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь "Спартака" в этом сезоне. По поводу трансферной работы: если Селихов и Самедов — хорошие приобретения, то все остальное это распотрошение кошелька хозяина клуба.

Луис Адриано? Такое впечатление, что это единственное, на чем окружающие Леонида Федуна люди могли нажиться. Подумайте сами, "Спартак" привел такие неубиенные аргументы, против которых никто ничего не сказал. Но сказать-то есть что. Во-первых, Мирча Луческу знает Луиса Адриано как облупленного, и если бы это был действительно классный форвард, то Луческу пригласил бы его к себе, поскольку «Зенит» обладает такими же финансовыми возможностями, как и "Спартак". Во-вторых, в позапрошлом сезоне Адриано забил 7 мячей в 33 матчах за "Милан", в этом сезоне его выпустили лишь однажды, понимая, что качество игрока никакое, и он забил ноль. Это уже должно настораживать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
Теги: Червиченко Мутко Спартак
Сегодня, 18:18
Напечатать
87
(13)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№87 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (0)
online

спартак не может - Вилков (зачёркнуто) Мутко поможет.
Регистрация: 7.03.2016
№86 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
HNAPSSS,
Ну молчали бы ! Какая правда? Зениту бы вообще нужно быть тише воды и ниже травы!

Ты сам ниже плинтуса, вонючка.
Регистрация: 29.11.2014
№85 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: mikelo73
Это що у Свинушек появился -свой Административный ресурс

девочки, вы посчитайте свои пенали, вас никто не трогает, потому что вы по уши в говне
Регистрация: 7.12.2016
№84 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (0)
online

при этом из-за спины Мутко хрюны не уставали вопить про админресурс зенита и ЦСКА.
Регистрация: 7.03.2016
№83 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ау помойные!! ваш кореш тут жидко дристанул, слетайтесь...

Так он ваш, по факту рождения. Вы уж сами разберитесь со своими "бывшими хозяевами", "прошлыми легендами" и прочим "фуфлом". Нам на ваши разборки как бы нас...рать.
Регистрация: 29.11.2014
№82 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи как-то неумело, неуклюже, съехали на обсуждение Зенита, хотя Червиченко говорит о них, и ни о ком более. Чем ближе и ближе конец межсезонья, тем больше и больше возникают панические настроения в стане мясных, что выражается в подобного рода поворотах, в сторону того, кого бздишь. Зенит уже у "плидера" с языка не слазит.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№81 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: mikelo73
Это що у Свинушек появился -свой Административный ресурс - видимо пошли по пути своих прямых конкурентов Бомжиков и Коней

У нас по крупному. А вы только подписывает б у судьишек.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№80 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это що у Свинушек появился -свой Административный ресурс - видимо пошли по пути своих прямых конкурентов Бомжиков и Коней
Регистрация: 18.03.2012
№79 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (1)
online

Отпустило Червяка??? А то я ж прямо испугался - будто вселился кто в него, прямо один из братьев Старостиных. Ан нет - все то же хлюпающее и чавкающее жидкое говно, которым червь затоплен под завязку.

И это - Виталь Леонтич что-то так себе хлопочет за Спартак - ни одного пенальти и через матч результативные ошибки против нас. Не говоря про матч с родными бОмжами - там просто беспредел.

Щетильнее, человечек с ямочками - щетильней....

P.S. Червь просто конченный - так, между нами..... К его дерьму нельзя примешивать еще и желчь - со взрывом разорвет - придется все вокруг сдавать в химчистку.
Регистрация: 3.03.2007
№78 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
А то не дай бог окажетесь в Европе, так снова "обделаетесь".

Футболист из Таиланда - Ачемпонг передает привет.
Регистрация: 22.09.2007
№77 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
,хватит питерским и одной игрушки хк Ска.

А может Спартаку хватит хкСпартак и не х..й воду мутить. А то не дай бог окажетесь в Европе, так снова "обделаетесь".
Регистрация: 29.11.2014
№76 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (1)
online

[quote=soloz]НЕМЫТЫЕ!!! Помойтесь ВОНЯЕТЕ!!![/quote
здорово ты своим напомнил, может своего послушают laughing
Регистрация: 7.12.2016
№75 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:53) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
My Webpage

Вот этот человек помогает Спартаку laughing smile

Именно этот человек в 2001 году сказал что Спартак никогда не будет чемпионом,но видимо глоры позорного зенита это забыли или не знали,или просто тогда еще не родились worried

Как они могут 2001 помнить,если их память дальше 2007 не помнит.
Регистрация: 3.11.2016
№74 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Началось соревнование среди "сбитых лётчиков" на самый нелепый комментарий:
Смородская, Червичено...
Ждём "шедевр" от Карпина.
Регистрация: 14.04.2008
№73 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И еще к питерским глорам,с огромным уважением отношусь к городу,среди вас и болел адекватных полным полно,но сейчас обращаюсь именно к глорам,вы посмещищем себя выставляете.Неоднократно уже я вас ставил в тупик и вы просто сваливали с ветки уходя от разговоров.вы смешгы ребятки laughing к примеру вот junga отписался про отсутствие атаки у Спартака,торнись свлим бомжовским носом в статистику!Сразу свалит с ветки глор.Почему?Потому что он пистабол написать написал,но чтоб ответить за слова это не к нему. laughing
Регистрация: 3.11.2016
№72 Написал: vlees (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
oksva,
Путин тоже за Спартак и Медведев за Спартак:(все за Спартак,один зенит у нас беспомощный worried
Регистрация: 12.01.2017
№71 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (5)

червь в своём репертуаре, не нужно обращать внимания на заплывшие жиром две извилины в его лысой голове.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№70 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
My Webpage

Вот этот человек помогает Спартаку laughing smile

Именно этот человек в 2001 году сказал что Спартак никогда не будет чемпионом,но видимо глоры позорного зенита это забыли или не знали,или просто тогда еще не родились worried


Все за Спартак ! Все против Зенита .
Вот они


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№69 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот жешь упырь неадекватный,ВО ПЕРВЫХ В ЗЕНИТЕ ТАБУ НА НЕГРОВ!ВСЕ ТОЧКА НИКАКОЙ ЛУЧЕСКУ ЕГО ТУДА БЫ НЕ ПРИГЛАСИЛ?Вы питерские считае он прав?Он адекватен?Еще вопрос к диртресу,в каких именно спорных ситуациях помогал Спартаку муДко?В КАКИХ???С тем же успехом можно сказать что зенит тащят инопланетяне а коней топил Абамка.Ну и конечно все шаманы мира колдовали над Ростовом..Вот жешь чипушмлло...слов нет.Пустобрюх и точка.
Регистрация: 3.11.2016
№68 Написал: макс SEPULTURA (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (11)

БОРОВ ЭТОТ ЧЕРВИВЫЙ-ЗАТКНИТЕ ЕМУ ПАСТЬ smile
Регистрация: 5.02.2017
№67 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
как его земля носит..бывают же нелюди


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№66 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Питерские сродни полицаев времен войны - чья власть, за тех и топят. Большинство жителей СПб болели в 90-х за Спартак. Это в те времена, когда в пердиве каждый "в сезон семь-восемь раз, из Зеньки делал питарас". Сейчас сильно поношенная Зинка, попорхав малость как стрекоза, опять возвращается в родное говноболото пердива. Власть меняется, крысы, ищите себе по-привычке запасной аэродром smirk
Регистрация: 4.06.2015
№65 Написал: vlees (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Вот этот человек помогает Спартаку laughing smile

Именно этот человек в 2001 году сказал что Спартак никогда не будет чемпионом,но видимо глоры позорного зенита это забыли или не знали,или просто тогда еще не родились worried
Регистрация: 12.01.2017
№64 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:37) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
о чём он постоянно говорит, можно выразить одним предложением: "То, что БЫЛО ДО МЕНЯ и то, что СТАЛО ПОСЛЕ МЕНЯ - ПОЛНАЯ ТУФТА!!!"

Верно, только не туфта, а позор.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№63 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:37) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ау помойные!! ваш кореш тут жидко дристанул, слетайтесь...



ФУ СВИНЬИ НЕМЫТЫЕ!!! Помойтесь ВОНЯЕТЕ!!!
Регистрация: 14.12.2016
№62 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Червиченко, человек авторитетный в мире футбола, ему можно верить. А раз так, то вот и объяснение,- почему вдруг эта посредственная команда, сейчас на первом месте.
Согласен с отписавшимися адекватами, Федун прозрел и понял, что его команда уступает топклубам России, и тягаться с ними в честной борьбе бессмысленно. Нужда и безысходность заставила его идти на эти противоправные действия.

Питерский мудизм-это нечто.Мрачная трясина.
Регистрация: 9.08.2015
№61 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Нытье про пенки у спартачей забавляет, бревно выньте, у вас с атакой полный п, напов нет, один глушак да промес из-за штрафной дураков попадают, откуда пенки, даже придумать не из чего

А по сути Червь прав Вась вась Фидуна с Мудко неспроста, вымолил чемпиёнство, мб даже Мюллера уломал

Что , юнга - уже ссышься ? Ещё 13 туров , а ваши сопли и щенячьий визг из всех щелей лезет . Заранее соломку стелешь ? Вымолил чемпионство ? Всё , твой Зенит вычёркиваешь ? Ну и жабы вы , тьфу , противно . Поплачь побольше - меньше поссышь...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№60 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (7)
online

Я думаю не у одного меня после "выступлений" Червиченко, складывается ощущение, что всё, о чём он постоянно говорит, можно выразить одним предложением: "То, что БЫЛО ДО МЕНЯ и то, что СТАЛО ПОСЛЕ МЕНЯ - ПОЛНАЯ ТУФТА!!!" laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№59 Написал: vlees (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Глоры питерского недоклуба пытаются оправдаться,чего только не придумают,то Мутко виноват,то судьи,то поле плохое,в том году видимо Ростов всех купил,клуб без истории который всегда был на задворках нашего футбола,клуб присоска бюджетных денег,все успехи которого связаны исключительно за счет админ ресурса и огромного вливания денег,но даже с этим деньгами и админ ресурсом они выиграли только 1 чемпионат за 4 года,видимо и в этом году останетесь в жопе,пора уже Газпрому задуматься,а в тот ли клуб уходят бюджетные деньги,мб хватит вливать в эту игрушку чиновников деньги и потратить их на более нужные вещи,болельщики питерского недоклуба думаю особо не будут против если их клубишко опять скатится в 1 дивизион или в нижнею часть таблицы где они и были всю свою жалкую футбольную жизнь.,хватит питерским и одной игрушки хк Ска.
Регистрация: 12.01.2017
№58 Написал: trent (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ау помойные!! ваш кореш тут жидко дристанул, слетайтесь...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.