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Андрей Червиченко: главный козырь "Спартака" в этом сезоне - Виталий Мутко
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подвел итоги трансферной компании московского клуба.
"Честно говоря, никем особенным "Спартак" и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, "впрягался" и ораторствовал за "Спартак". Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь "Спартака" в этом сезоне. По поводу трансферной работы: если Селихов и Самедов — хорошие приобретения, то все остальное это распотрошение кошелька хозяина клуба.
Луис Адриано? Такое впечатление, что это единственное, на чем окружающие Леонида Федуна люди могли нажиться. Подумайте сами, "Спартак" привел такие неубиенные аргументы, против которых никто ничего не сказал. Но сказать-то есть что. Во-первых, Мирча Луческу знает Луиса Адриано как облупленного, и если бы это был действительно классный форвард, то Луческу пригласил бы его к себе, поскольку «Зенит» обладает такими же финансовыми возможностями, как и "Спартак". Во-вторых, в позапрошлом сезоне Адриано забил 7 мячей в 33 матчах за "Милан", в этом сезоне его выпустили лишь однажды, понимая, что качество игрока никакое, и он забил ноль. Это уже должно настораживать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
"Честно говоря, никем особенным "Спартак" и не укрепился. Самое главное их усиление произошло в начале сезона, когда клуб добился поддержки Виталия Мутко. Любую конфликтную ситуацию Мутко лично контролировал, "впрягался" и ораторствовал за "Спартак". Я даже не припомню ни одной команды, за которую он так вступался в чемпионате. Это главный козырь "Спартака" в этом сезоне. По поводу трансферной работы: если Селихов и Самедов — хорошие приобретения, то все остальное это распотрошение кошелька хозяина клуба.
Луис Адриано? Такое впечатление, что это единственное, на чем окружающие Леонида Федуна люди могли нажиться. Подумайте сами, "Спартак" привел такие неубиенные аргументы, против которых никто ничего не сказал. Но сказать-то есть что. Во-первых, Мирча Луческу знает Луиса Адриано как облупленного, и если бы это был действительно классный форвард, то Луческу пригласил бы его к себе, поскольку «Зенит» обладает такими же финансовыми возможностями, как и "Спартак". Во-вторых, в позапрошлом сезоне Адриано забил 7 мячей в 33 матчах за "Милан", в этом сезоне его выпустили лишь однажды, понимая, что качество игрока никакое, и он забил ноль. Это уже должно настораживать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
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