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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Ивелин Попов: думаю, играть на новом стадионе "Краснодара" будет одно удовольствие
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара".
"Дает ли более ранний старт преимущество нашим соперникам? И да, и нет. С одной стороны, "Краснодар" уже вошёл в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным. Отлично, что все билеты на матч проданы! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я на новом стадионе "Краснодара" ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже", — приводит слова Попова официальный сайт "Краснодара".
"Дает ли более ранний старт преимущество нашим соперникам? И да, и нет. С одной стороны, "Краснодар" уже вошёл в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным. Отлично, что все билеты на матч проданы! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я на новом стадионе "Краснодара" ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже", — приводит слова Попова официальный сайт "Краснодара".
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