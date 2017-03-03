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Ивелин Попов: думаю, играть на новом стадионе "Краснодара" будет одно удовольствие

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Дает ли более ранний старт преимущество нашим соперникам? И да, и нет. С одной стороны, "Краснодар" уже вошёл в соревновательный режим, а с другой – сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным. Отлично, что все билеты на матч проданы! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я на новом стадионе "Краснодара" ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе – одно удовольствие. Думаю, что и играть – тоже", — приводит слова Попова официальный сайт "Краснодара".
Теги: Попов Спартак Краснодар
Сегодня, 20:13
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№2 Написал: glorvsex (Сегодня, 20:42) #
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огребать еще приятнее
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Радость будет только от игры, а от результата, надеюсь, радоваться будут другие.
Регистрация: 6.01.2006
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