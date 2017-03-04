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Фанаты ЦСКА и "Зенита" устроили драку на трибунах во время матча
Болельщики ЦСКА и "Зенита" подрались на трибунах московского стадиона "ВЭБ-Арена" во время матча 18-го тура чемпионата России. Инцидент произошел в промежутке между 15-й и 20-й минутами встречи, сообщает ТАСС.
На матч приехало около трех тысяч болельщиков "Зенита". На 15-й минуте игры некоторые из них подожгли атрибутику ЦСКА, спровоцировав поклонников армейской команды на агрессивные действия - несколько фанатов московского клуба перелезли через стальное ограждение, после чего вступили в кулачный бой с болельщиками "Зенита", также покинувшими свой сектор. Всего в потасовке, которая возникла в буферной зоне между секторами, участвовало около 10 человек. Кроме того, в гостевой сектор фанатами ЦСКА было брошено несколько дымовых шашек.
На матч приехало около трех тысяч болельщиков "Зенита". На 15-й минуте игры некоторые из них подожгли атрибутику ЦСКА, спровоцировав поклонников армейской команды на агрессивные действия - несколько фанатов московского клуба перелезли через стальное ограждение, после чего вступили в кулачный бой с болельщиками "Зенита", также покинувшими свой сектор. Всего в потасовке, которая возникла в буферной зоне между секторами, участвовало около 10 человек. Кроме того, в гостевой сектор фанатами ЦСКА было брошено несколько дымовых шашек.
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