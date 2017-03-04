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Хави Гарсия: тяжело играть против ЦСКА

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия прокомментировал ничью своей команды в матче против ЦСКА (0:0) в 18-м тура чемпионата России.

"Тяжело играть против ЦСКА. Соперник сел в оборону, и мы не смогли забить. Во втором тайме мы действовали чуть более динамично. Нам не хватило гола. Если "Спартак" проиграет "Краснодару", то сегодняшний результат будет не в пользу красно-белых", - сказал Гарсия в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гарсия Зенит ЦСКА
Сегодня, 21:09
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№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какая же гадость эта ваша хави гарсия!
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
особенно когда ты едешь себя как баба.актеришко


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За свой епальник чаще хватайся...мущщина...


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Регистрация: 21.04.2015
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